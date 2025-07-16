Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Mahallesi’nde Sosyal Gelişim Merkezi’ni hizmete açtı. Yeni merkezde drama, İngilizce ve etkileşimli hızlı okuma gibi yaz atölyeleri etkinlikleri başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Akyazı, Sapanca, Geyve ve Karasu’da faaliyet gösteren SGM’lere bir yenisini daha ekledi. Karaman Mahallesi’nde hizmete açılan Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yaz atölyeleri başladı.

SOSYAL VE KİŞİSEL KATKILAR SUNACAK ATÖLYELER

Açılan yeni merkezde drama, İngilizce ve etkileşimli hızlı okuma gibi farklı alanlarda atölye çalışmaları düzenleniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Karaman SGM’de çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Eğitimlere başlayan merkezde ayrıca, Muharrem ayı vesilesiyle katılımcılara aşure ikram edilerek birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.

YAZ ATÖLYELERİ YOĞUN İLGİ

2024–2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Sosyal Gelişim Merkezlerinin yaz kursları yoğun ilgiyle başladı. 7–14 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan zengin içerikli atölyelerde, öğrenciler yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirme fırsatı buluyor.