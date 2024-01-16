Erkek giyimin öncü moda perakende markalarından Kiğılı, olimpik bir kayak branşı olan Mogul Kayağı sporcusu Deniz Paçacı’yı destekleme kararı aldı. Önümüzdeki sezon Dünya Şampiyonalarında yarışabilmek için puan toplamaya devam eden Deniz Paçacı, markanın da destekleriyle 2026 Kış Olimpiyatları için vize almaya çalışacak.

Kiğılı, 18 yaşındaki genç sporcuya verdiği destekle kış sporlarının Türkiye’de daha görünür olmasını ve özellikle gençlerin bu spora daha fazla ilgi göstermesini amaçlıyor. Toplumsal sorumluluklarının bilinciyle bugüne kadar sosyal etki oluşturmaya yönelik pek çok projeye imza atan marka, bu kapsamda sporun ve sporcunun da yanında durmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar pek çok başarılı takım ve kulübe destek vererek başarılarında pay sahibi olan marka, bu kez, olimpik bir kayak branşı olan Mogul Kayağı’nda Türkiye’nin tek sporcusu olan Deniz Paçacı’yı hedefleri yolunda destekleme kararı aldı. Marka, Deniz Paçacı’nın 2026 Kış Olimpiyatları için hazırlık çalışmalarına maddi ve manevi katkı sağlayacak.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, kış sporlarının Türkiye’de daha görünür olmasını ve özellikle gençlerin bu spora çok daha fazla ilgi göstermesini istediklerini belirterek, “Çok hareketli ve seyirci sayısı çok yüksek olan Mogul Kayağının bunun için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla çok küçük yaşlardan beri bu spora gönül veren ve çok önemli başarılara imza atan genç sporcumuz Deniz Paçacı’yı destekleyerek hem Olimpiyatlar yolunda onun yanında olmayı hem de ülkemizde bu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Hedefi, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek

Verilen bilgiye göre, henüz 4 yaşındayken Sarıkamış’ta kayak sporuna başlayan Deniz Paçacı, ilerleyen yıllarda Fransa’da kayak için tüm kademeleri tamamladı. 2014 yılında Fransa’nın önemli kayak merkezlerinden Megeve’de yaşamaya başladı. İlkokula giderken elde ettiği bölge birincilikleri, kayak merkezinin kayak kulübüne girmesini sağladı. Böylece efsane Fransız kayakçısı Emile Allais’nin adını taşıyan ortaokulda özel kayak sınıfına dahil oldu. Megeve Kayak Kulübü’ndeki çalışmalarda, 9 yaşındaki çocuklar arasında kayakla ilk salto yapabilen çocuk olma başarısını gösteren Deniz, böylece kardeşi Derin ile Mogul Kayağı takımında çalışmaya başladı.

18 yaşındaki sporcu, halen Fransa’daki kayak sporcularının tercihi olan Grenoble Alp Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi birinci sınıfta Elit Sporcu Kategorisi’nde eğitimine devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 2026 aday sporcu kadrosunda yer alan Deniz Paçacı, bu sezon yeterli puan toplayarak kendi branşında dünya şampiyonalarında Türkiye’yi ilk kez temsil etmek için çalışıyor.

Önümüzdeki sezon dünya şampiyonalarında yarışırsa Türkiye için olimpiyat kotası alacağına inanan Deniz Paçacı, “Bugüne kadar yarıştığım pek çok sporcunun kendi ülkelerinden sponsorları vardı. Her zaman ‘Neden bir Türk şirketi kayak sporunu desteklemiyor?’ diye düşünürdüm. 85 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin köklü şirketlerinden Kiğılı ile yolumuz kesişti ve beni destekleme kararı aldılar. Kiğılı’nın desteğiyle eski bir dünya şampiyonu olan Greg Dufosse ile çalışmaya başladım. Tüm gücümle bu fırsatı kullanacağım ve kendi limitlerimi zorlayarak Olimpiyat vizesini almaya çalışacağım” diye konuştu.