Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi (KalDer) ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle; kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmak, sektörde çevresel ve ekonomik farkındalık oluşturmak amacıyla alanın uzmanlarının katıldığı 2. Sürdürülebilirlik Konferansı, Bursa Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltma ihtiyacı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ve küresel beklentiler doğrultusunda sürdürülebilirliği kurumsal bir strateji haline getiren Penguen Gıda; bu kapsamda yenilenebilir enerji kullanımı, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında kapsamlı projelere yatırım yaparak, bugün sürdürülebilirliği tüm iş modellerine entegre edilmiş temel bir yönetim yaklaşımı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

GES yatırımları sayesinde yenilenebilir enerji kullanım oranlarını artırarak, atıkların geri kazanımı konusunda verimli süreçler oluşturarak, operasyonel maliyetlerini de düşüren Penguen Gıda, üretim verimliliğini de arttırarak sözleşmeli tarım uygulamaları ile tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini güçlendirirken, ürün kalitesini ve izlenebilirliğini artırarak ulusal ve uluslararası pazarlarda marka güvenilirliğini de pekiştirmektedir.

Penguen Gıda Mali İşler Müdürü Aycan Anlamaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paylaşmak ve bu alandaki farkındalığa katkıda bulunmak, bizim için büyük bir mutluluk. Bu ödülü almak, ülkemiz ve Bursamız için büyük bir onur. Katkısız ürünlerimiz ve çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ile, hem tüketicilerimize hem de paydaşlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz. Bu başarı, 10 bine yakın çiftçimiz, tedarikçilerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızın katkıları ve özverileri sayesinde mümkün oldu. Başta KalDer, BUSİAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Penguen Gıda olarak, gelecekte de sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimini önceliğimiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.