Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Tavuk eti üretimi 247 bin 392 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,81 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 8,7 arttı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,1 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 12,3 arttı.

Bir önceki ay 228 bin 846 ton olan tavuk eti üretimi Ekim ayında yüzde 8,1 oranında artarak 247 bin 392 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 730 milyon 798 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 1 milyar 808 milyon 918 bin adet oldu.