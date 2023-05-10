Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 11 Mayıs Perşembe günü Bursa'da miting gerçekleştirecek.BURSA (İGFA) - Bursa Gökdere'de saat 17.00'de yapılacak mitingde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik edecek.

CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan, mitingle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki liderleri Bursa'da coşkuyla ağırlayacağız. Bu seçimin ilk turda biteceğinin işaretini Türkiye'ye Bursa'dan vereceğiz. Haydi kazanmaya!" çağrısında bulundu.