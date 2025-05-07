Erdoğan "Ülkemizi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze döndürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda buludu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Önemli yatırımları ülkemize katan kurumlarımızı, bakanlarımızı, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor. Adeta kendimizle yarış halindeyiz.

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir dönemdeyiz. Enerji talebi dünyada hızla artıyor. Bunun etkileri de doğada görülüyor. Sera gazlarının dünyamıza verdiği zarar da büyüyor.

Uluslararası kuruluşların tamamı enerji ihtiyacımızın katlanarak artacağını söylüyor. Son dönemde küresel riskler artıyor. Ülke olarak dünya ortalamasının üzerinde büyüme oranına sahibiz.

Temel enerji kaynaklarımız erimekte, dünyamız kirlenmektedir. Tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre düzenlemektedir.

"TÜM KRİZLERİN TEMELİNDE ENERJİ KRİZİ VAR"

Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsine enerji belirleyici bir sebeptir. Tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir.

"HER ENERJİ HAMLEMİZDE ADALETLİ TAVRA SAHİBİZ"

Biz enerji meselesini herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği konusu olarak görüyoruz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde böyle bir hassasiyet vardır. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Adaletli tavrımızı her şart altında muhafaza edeceğiz.

Ülkemizi başarıdan başarıya koşturduğumuz alanların en başında enerji sektörü geliyor. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizde makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu projemizle ülkemiz farklı bir lige yükselttik. Ayrıca ülkemizi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze döndürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.

Hedefimiz 2023'te net sıfır emisyon. Yenilebilir enerjide mümkün olan en üst seviyeye yükseleceğiz.

"KONUYU BİR AN ÖNCE TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Sektörde bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz. Konuyu bir an önce TBMM takdirine sunup bu konuyu sadeleştireceğiz. Kapasiteleri çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

Ekonomik büyüme, enerji vs. bu konuların hiçbir muhalefetin gündeminde bulunmuyor. Her şeye gözlerine bant çekmişler. Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi biliyorlar ama dile getirmeye cesaret edemiyorlar. Bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini öneriyoruz.

Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.

2024'te 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Toplam değer 5 milyar dolar. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesi 23.8 teravat saattir. sağladığı tasarruf 1.3 milyar dolardır. 2024'teki yenilenebilir enerji yatırımlarımız birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazladır. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz.