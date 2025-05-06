İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bizler Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak 3. Dönem kongre çalışmaları kapsamında mevcut yönetime ilaveten, partimize katılan ve katılacak olan yeni isimlerle birlikte güçlü bir şekilde hazırlık çalışmalarımıza devam ettirmekteyiz.

Görev süremiz boyunca, Genel Merkezimiz tarafından atanan İlçe Başkanımız Ercan Emre’nin vizyoner liderliği doğrultusunda, Genel Merkezimizin Bursa ölçeğinde düzenlediği performans değerlendirmelerinde İnegöl İlçe Teşkilatı olarak aylarca birinci sırada yer aldık. Bu azim ve gayretli performansımız, genel merkezimizce Bursa'yı teşekkürle onurlandırırarak teşkilat mensuplarımızın azmi ve Millî Görüş değerlerine sadakatimizin güçlü bir tezahürü olmuştur.

İlçemizin Bursa'daki konumunu açıkladıktan sonra şunu ifade etmek isteriz. Yeni atanan İl Başkanımız yönetimsel tutumu ve müdahil kararları neticesinde, İnegöl İlçe Teşkilatımıza dair birtakım girişimlerde bulunmuştur. Teşkilatımızın iradesini ve bugüne dek tesis ettiği çalışma düzenini yok sayarak, kurumsal ve hiyerarşik yapıya, usule ve kaidelere aykırı bir davranışın içine girmiştir.

Bu sebeple İlçe Başkanımız Sayın Ercan Emre, Kurucu İlçe Başkanımız ve Belediye Meclis Üyemiz İlhan Baykan ve bazı Birim Başkanlarımız ile birlikte, ilgili Yönetim Kurulu görevlerimizden istifa etme kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. İlhan Baykan Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi sıfatıyla İnegöl halkına hizmet etmeye devam edecektir.

Bu kararımız, Yeniden Refah Partimizin kurumsal kimliğine, ideallerine bağlılığımızda en ufak bir zafiyet oluşturmamıştır. Millî Görüş çizgisindeki mücadelemiz her zaman devam edecektir. Erbakan hocamızın söylediği gibi; ”İman varsa, imkan da vardır, milli görüşçü asla vazgeçmez.” Bu şuur ve inançla, partimize gönül vermiş yol arkadaşlarımızla omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.