14 Mayıs genel seçimlerine sayılı gün kala çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’e geldi. Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen mitingde Eskişehirlilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin il başkanları ve milletvekili adayları eşlik etti.



“Bebek katilini cezaevinden çıkartacak hiçbir güç yoktur”

13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada, “Bu ülkede bebek katilini cezaevinden cezası bitmeden çıkartacak hiçbir güç yoktur. Yine bu ülkede eli kana bulaşmış teröristleri af yoluyla çıkaracak da hiçbir Allah'ın kulu yoktur. Bunun karşısında herkes duracaktır” dedi.



“İnsanlar turist olarak Eskişehir’e geliyor”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından mikrofonu alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin başında Eskişehir’in gelişimine vurgu yaparak “Artık insanlar turist olarak Bursa'ya değil Eskişehir'e geliyorlar. Bursalılar da gezmek için nefes almak için Eskişehir'e geliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'yi barıştıracağız. Türkiye'yi kucaklaşacağız, hep beraber kucaklaşacağız” ifadelerini kullandı.



“Soğan lüks ürün olmaya başladı”

Kemal Kılıçdaroğlu, tarımsal ürünler ve çiftçiler hakkındaki iktidarı hedef alan konuşmasında ise “Türkiye'nin geldiği noktaya bakın. Bu ülkede soğan sorunu var mıydı? Soğan lüks ürün olmaya başladı. Bu ülkede saman sorunu var mıydı? Saman dışarıdan geliyor. En zengin coğrafya bizim ülkemiz. Ovalarımız var yaylalarımız var. Canlı hayvanı dışarıdan getiriyorsun. Eti dışarıdan getiriyorsun. Buğdayı dışarıdan getiriyorsun. Arpayı dışarıdan getiriyorsun. Yulafı dışarıdan getiriyorsun. Bizim çiftçi ne olacak. Bizim çiftçi nasıl geçinecek? Bizim çiftçi nasıl üretecek? Bir devlet kendi çiftçisiyle rekabet etmez. Tam tersine tarım stratejik sektördür. Hepimizin karnını doyuracak olan da çiftçiler ve üreticilerdir. Onlar çalıştığında bizim karnımız doyacak. Dışarıdan gelen değil. Biz kendimiz üretmeliyiz. Alın terini değerlendirmeliyiz. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçi kardeşlerim iyi bilsinler ÖTV'siz, KDV'siz mazot vereceğiz” dedi.



“Bütün üniversitelerde yurt sorunu çözeceğiz”

Öğrenciler için sağlayacakları yurt imkanı hakkında da konuşan 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir'de yaklaşık 100 bin öğrenci var. Ama ancak 15 bin öğrencilik yurt kapasitesi var. Gençlere sözüm var. Bir yıl içinde Türkiye'de bütün coğrafyada, bütün üniversitelerde yurt sorunu çözeceğiz. Bir yıl içinde. Birer oda, üçer oda, sıcak su, soğuk su, internet erişimi bunların hepsi olacak. Anneler, babalar, çocuklarını üniversiteye güven içinde gönderecekler.”