Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana 2 ayrı kavgada 1 genç bıçakla yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kavga Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Mohamad H. (24) bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.

İkinci kavga ise Turgutalp Mahallesi Büyükdere sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki parkta oturan Suriye uyruklu Şaban S. (20) ile Ahmed S.'nin (17) yanına gelen gençler sigara istedi. Olumsuz cevap alan gençler 2 Suriye uyruklu genci sopalarla dövdü. 2 genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz