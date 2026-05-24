Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürecinde yaşanan gerginliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi. Basın Danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'NİN TÜM ÖRGÜTLERİNE MAHKEME KARARININ GEREKLERİNE UYMALI"

Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim." ifadelerini kullandı.

"TALİMATA AYKIRI HAREKET EDENLERLE İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK"

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

GENEL MERKEZDE TAHLİYE GERGİNLİĞİ

CHP Genel Merkezi’nde sabah saatlerinde başlayan kurultay gerilimi kavgaya dönüştü. Binayı barikatlarla kapatan Özgür Özel cephesinin, tahliye için gelen Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine engel olduğu belirtildi. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye, ardından kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu’nun avukatı ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunarak parti genel merkezinin tahliye edilmesini talep etti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN SÜRECİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultaylarını "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi ortalığı karıştırmıştı. Kurultayların yapıldığı andan itibaren "yok hükmünde" sayılmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşünün hukuki zeminini hazırlayan bu karara, mevcut yönetim tepki göstermişti.