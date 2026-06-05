Görevine herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan devam edeceğini belirten Bilecen, belediye başkanlığını bağımsız statüde sürdüreceğini açıkladı.

Bilecen’in istifası, kent siyasetinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz ay hakkında ortaya atılan “CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları yalanlayan Bilecen, bu kez partisinden istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Kilis’te CHP cephesinde son günlerde yaşanan hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da kısa süre önce görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanan ve 11 gün sonra tahliye edilen Sapan, istifa gerekçesi olarak yaşadığı hukuki sürecin kendisini ve ailesini yıpratmasını göstermişti. Sapan ayrıca sağlık sorunları ve ailevi nedenler nedeniyle il başkanlığı görevini sürdüremeyeceğini ifade etmişti.