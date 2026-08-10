Edinilen bilgiye göre kaza, Ebulüle Mahallesi Mercidabık Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. idaresindeki 34 HYL 832 plakalı otomobil ile E.O.K. (21) yönetimindeki KD-085-B yabancı plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.O.K. ile araçlarda bulunan A.K. (40), O.E.K. (16) ve Ö.İ. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.