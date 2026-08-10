Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı takip etti.

Bu çalışmayla Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptıkları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.