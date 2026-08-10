Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı takip etti.

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Bu çalışmayla Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptıkları otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA