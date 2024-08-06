Kolesterolü düşürmeye yardımcı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Kinoa tohumu glutensiz olduğu için çölyak hastaları için ideal bir tahıl kaynağı olabilir. Glutensiz olan pirinç, mısır gibi tahıllara göre çok daha fazla lif içerir. Siyah, kırmızı ve beyaz renklerde olabilir. Kinoayı güzelce yıkadıktan sonra haşlayıp tüketebilirsiniz. Bugün tarifimizde kinoalı salata seçeneğimiz var. Hem glutensiz hem yaza uygun hem de tok tutan bu kinoalı salatayı deneyebilirsiniz. Hafif ve doyurucu salatalar için diğer tariflerimizi de inceleyebilirsiniz.

MALZEMELER (3 KİŞİLİK)

1 çay bardağı kinoa

1 küçük nektarin

Yarım göbek marul

Taze nane

1 adet salatalık

1 adet domates

1 adet limon

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Kinoalı salata tarifi için öncelikle kinoayı iyice yıkayın. Aksi halde kinoa tohumunun tadı acı olabilir. Yıkadıktan sonra üzerini geçecek kadar suda 15 dakika kadar haşlayın. Süzün ve soğumaya bırakın. Salatamız için yeşillikleri güzelce yıkayıp doğrayın. İsteğe göre farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Domates ve salatalığı da doğrayın. Sosu için zeytinyağı, limon ve az tuzu karıştırıp ilave edin. Soğuyan kinoa tohumunu da ekleyin. Güzelce karıştırın. En üstü için dilimlediğiniz nektarini de ekleyerek süsleyin. Hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir kinoalı salata hazırlamış olacaksınız.