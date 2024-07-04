Yeni dönemle birlikte kiralar için belirlenen artış oranı dün açıklandı ve yüzde 65,07 oldu. Bundan sonra kiralar, Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla oranla kiralarda yüzde 5-10 arasında bir düşüş yaşandığını belirtti.

Taylan, "İnsanlar yaşadıkları semti değiştirmek istemiyorlar, fakat uygun fiyatlı konut bulmakta zorlanıyorlar" dedi.

FİYATLAR YÜKSEK SEVİYEDE

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat'taki depremler nedeniyle 2023 yılında Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde konut bulmanın zorlaştığını hatırlatan Taylan, şu açıklamayı yaptı:

"Buralardan gelen birçok kişi kendi memleketine geri döndü. Dolayısıyla arz-talep dengesinde şu anda bir sorun yok; konut var, ama fiyatlar yüksek.

Kiracılar ev sahipleriyle uzlaşma sağlayamadığında, uygun fiyata ev bulmak zorlaşıyor. Kiraların düşmesi isteniyorsa, devletin müdahalesiyle satışa veya kiralamaya uygun konutların piyasaya sunulması gerekiyor."

EV ARAYIŞI HIZLANDI

Emlakçı Şaban Özdemir, bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte birçok kişinin ev değiştireceğini vurguladı.

Özdemir, "Birçok kiracı endişeli. Kira zamlarını karşılayamayacak olanlar şimdiden yeni ev aramaya başladı. Henüz kira artışı yapılmadan bile ev arayanlar oldu" şeklinde konuştu.