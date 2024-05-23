2 Temmuz itibariyle kiralarda yüzde 25 sınırı kalkıyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren yeni bir dönem başlıyor.

Başlayacak yeni dönemin sinyallerini ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vermişti. Şimşek, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" dedi.

2 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç,"Kiracılar korkmasınlar. Hiçbir mülk sahibi evden çıkaramaz. Aklına göre bir fiyat belirleyemez." dedi.

(Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç)

Ev sahiplerinin kiracılarını evlerinden tahliye etmeleri durumunda evlerini tekrar kiraya veremeyeceğini, dairenin az 3 yıl boyunca boş tutmak zorunda olduğunu berlirten Araç,"Şu anda ticarilere uygulanan TÜFE oranında zam yapılacak. Yani mülk sahibi hiçbir şekilde kendine göre bir kira belirleyemeyecek" dedi.

TÜFE Oranı beğenilmezse ne olacak?

Ev sahibinin yeni zam oranlarını TÜFE'ye göre belirleyeceğini belirten Araç, Tüfe'nin beğenilmemesi halinde ev sahibinin, kontrat yılına bakmak zorunda olduğunu söyledi.

Yeni dönemle ilgili açıklama yapan bir diğer isim Avukat Mustafa Zafer ise "Ev sahibinin yasal oranı az bulması halinde burada gidilebilecek iki yol var. Eğer kira sözleşmesi 5 yılı aşmışsa 5 yıldan sonra bir kira tespit davası açabilir. Yahut 5 yılın altındaysa bir uyarlama davasına gidebilir." dedi.