Kiralık konut piyasasında, uzmanlar talep artışı ve bunun kira fiyatlarına yansıması beklentisi taşıyor. Türkiye gazetesine konuşan sektör temsilcileri, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla şehir değiştirecek öğrenciler, kamu sektörü atamaları ve düğün sezonunun etkisiyle kiralık konut talebinde bir artış olacağını belirtti. Bu durumun kiralık konut piyasasında hareketli bir döneme yol açacağı, kiralık konut bulmanın zorlaşacağı ve kira fiyatlarının mevcut seviyelerin üzerine çıkarak ortalama yüzde 30 oranında artabileceği öngörülüyor. Satılık konut fiyatlarının ise bu süreçte daha stabil kalabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi