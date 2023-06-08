Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de parselasyon plan iptal davasını görüşmek üzere 13 Haziran Salı günü Konya’da, mahkeme heyetini ziyaret edeceklerini açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, depreme karşı dayanıklı bir kent için Antalya’nın kent merkezinde, 1481 futbol sahası genişliğiyle en büyük alanıKırcami’de parselasyon planının iptalinin ardından bölgenin mahalle muhtarları ve derneklerle bir araya geldi.

Belediyede gerçekleşen toplantılara Topçular Muhtarı ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Fener Muhtarı Mehmet Çakır, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin, Zümrütova Muhtarı Muammer Dönmez, Kırcami Muhtarı Mehmet Köksal, Tarım Muhtarı Murat Kurt, Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay, Çağlayan Muhtarı İbrahim Efe, Güzeloluk Muhtarı İzzet Ak katıldı. Ayrıca, Kırcami Bölgesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIRYADER) Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve Dernek Başkan Yardımcısı Adnan Saraç, Kırcami Derneği Başkanı Hüseyin Oğuz ve Yönetim Kurulu üyeleri toplantılarda yer aldı.

Başkan Uysal, Kırcami planlamasında gelinen aşamayı aktarırken sürecin son 9 yılında bir kez bile gündeme gelmeyen parselasyon planının, planlama süreci tamamlamışken davalara konu olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi. Uysal, parselasyon plana karşı açılan, bilirkişi raporu dahi oyçokluğuyla kabul edilmiş bir davada olumsuz karar çıktığını aktardı. Bu kararın diğer dava dosyalarına da sunulduğunu aktaran Uysal, karara karşı Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz ettiklerini söyledi.

Başkan Uysal, “Şimdi yine mücadelemize devam edeceğiz. Salı günü hep beraber Konya’ya gidiyoruz” dedi. Uysal, ayrıca, hukuki süreç tamamlanmadan yeni bir teknik çalışmanın uygun olmayacağını belirtti. Başkan Uysal, “Uygun olmadığı gibi geçerli de değil. Yapacağımız şey hukuki mücadelemiz sürdürmektir” dedi.