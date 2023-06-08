Batman Kozluk Yanıkkaya ortaokulu öğrencileri renklerin izinden sergisi açtı.BATMAN (İGFA) - Batman'da Kozluk Yanıkkaya Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Reşit Demir ve Okul Müdürü Fuat Ekinci’nin destekleri ile Batman Park sergi alanında açılan serginin açılışına Batman il milli eğitim müdürü Mahmut Kurtaran ile Kozluk ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Nezir Sevim katıldı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Reşit Demir “Hayat gibi hergün yeni yaşanmışlıklar, mutluluklar, hüzünler, doğrular ve hatalar biriktirirken öğrenen, olgunlaşan yüzümüzle kimliğimiz oluşmaya başlar.

Renklerin izinde başlıklı sergimizde, tuvaller hayatta bu zamanla dolan suretler gibi sanatçının her üretim sürecinde yaşanmışlıklar edinir.

Aylarca hayatın izlerinden dokular, renkler, kompozisyonlar biriktiren tuvaller orda oluşan figürler ve peyzajlarıyla buluşur. Tek bir zaman dilimine kısıtlı kalmayan resimler renklerin öyküleri ve düşlerle donatılır” ifadelerini kullandı.

Sergi 2 gün açık kalacak.