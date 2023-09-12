Kırık kalp sendromu kişilerin stresli zamanlarında, kötü zamanlar geçirdiklerinde, oldukça üzen ve hayal kırıklığı yaşatan olaylar yaşadıklarında ortaya çıkabilen durumdur. Bir çeşit kalp hastalığıdır. Sebebi kesin olarak bilinmese de stres hormonları olarak da bilinen adrenalin ve noradrenalin hormonlarının normalden fazla salgılanmasının etki ettiği bir durumdur. Kişiler duygusal anlamda oldukça incitici durumlar ile karşılaştıklarında vücutları adrenalin ve noradrenalin isimli hormonları salgılamaktadır. Bu hormonlar normalden fazla salgılanması durumunda bu çeşit bir hastalık açığa çıkmaktadır. Pek çok tehlikesi olabilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle bu durumla karşı karşıya olan kişilerin dikkat etmeleri önemlidir.

Kırık Kalp Sendromu Kalp Krizine Yol Açar Mı?

Kişiler şiddetli olaylar ile karşılaşmış ve bunları kaldırmakta güçlük çekiyorlarsa kırık kalp sendromu yaşama oranları oldukça yüksektir. Bu sendrom şiddetli bir şekilde yaşanırsa eğer kalp krizine yol açabilmektedir. Aşırı miktarlarda salgılanan hormonlar kalp krizine neden olabilmektedirler. Damar genişlemeleri hayati riske sokacak kadar olmaz ancak nefes darlığı gibi bir durumla kalp krizine neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda kalbin belirli kısımlarında kasılma problemleri açığa çıkar ve kalp şişmeye başlar. Bu durumlar geçicidir. İlaç yardımı ile birkaç aylık bir süreçte tedavi edilebilir. Bu gibi hastalıklara sebep olan üzüntü veren durumların ortadan kaldırılması iyileşme dönemi için oldukça önemli olmaktadır.

Kırık Kalp Sendromu Belirtileri

Çoğunlukla kadınlarda menopoz sonrasında ortaya çıkan bir durum olan kırık kalp sendromu kalp krizi ile hemen hemen aynı belirtileri taşımaktadır. Göğüs bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılar, nefes darlığı gibi belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtiler nedeni ile doktora başvuran kişilerde kalp krizinden şüpheleniyor ancak ortaya kırık kalp sendromu ortaya çıkıyor. Hastalık tam olarak kalp krizini taklit etmektedir. Bu nedenle genel olarak kalp krizi sanılırken, kırık kalp sendromu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak yapılan ameliyatlarda damar tıkanıklığına rastlanmıyor, damarlar temiz oluyor ancak kalp kasılmaları bu durumdan etkileniyor. Kalp krizi gibi etkiliyor ancak damarlarda krizlerde yaşandığı gibi tıkanıklıklara rastlanmıyor.

Kimler Kırık Kalp Sendromuna Yakalanır?

Kırık kalp sendromuna daha çok yaz aylarında rastlanmaktadır. Menopozdan sonra kadınlarda daha çok ortaya çıkan bu sendrom öncesinde kadınlarda oldukça az rastlanmaktadır. Bunun nedeni salgılanan östrojen hormonudur. Bu hormon kadınları kalp hastalıklarına karşı korumaktadır. Ancak kadınlar menopoza girdiklerinde bu hormon azalıyor ve doğal olarak kalp hastalıkları riskleri de artıyor. Erkeklere göre daha çok riskkazanmış oluyorlar. Ülke içerisindeki kadınlar, yüksek tansiyon, fazla kiloya sahip olmaları ve sigara gibi zararlı maddeleri fazla tüketmelerinden dolayı bu gibi hastalıklara yakalanma riskleri normalden daha fazla olmaktadır. Bu hastalığın henüz yerleşmiş bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak kalp krizi için kullanılan ilaçlar bu hastalık içinde kullanılmaktadır.

Kırık Kalp Sendromu Tedavileri

Hastalığın belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Kalp krizi ile eş değer belirtiler gösterdiğinden dolayı kalp krizi önlemek amacı ile kullanılan ilaçlar bu hastalık içinde kullanılmaktadır. Kişilere gereğinden fazla sıkıntı veren ve strese sokan durumların ortadan kaldırılması tedavi için en uygun olandır. Daha sonra kişiler bu durum için psikolojik destekler alabilirler. Damarlarda herhangi ir tıkanma mevcutsa eğer bu durum için pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar kullanılır. Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar kırık kalp sendromuna davetiye çıkardığından dolayı bu gibi durumlarla karşı karşıya olan kişilerin psikolojik destek almaları gerekmektedir. Risk altındaki kişiler bu hastalığa yakalanmadan evvel böyle bir yönteme başvururlarsa eğer hastalığı engellemek büyük oranda mümkün olabilmektedir.

Kırık Kalp Sendromu Ölümcül Olabilir Mi?

Çeşitli çalışmalar yaşanılan stresli durumların kalp üzerindeki büyük şok edici etkileri olduğunu göstermiştir. Bu gibi durumlarda yaşanılan olayların şiddetine bağlı olarak, göğüs ağrısı nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi gibi klasik kalp krizi belirtilerine yol açmaktadır. Hastalık tam olarak kalp krizi etlileri verdiğinden dolayı genel olarak teşhisler yanlış olmaktadır. Bu hastalıklarda kalp genel olarak zayıflayabilir. Bu da bambaşka semptomlara yol açabilir. Kalp kaslarının zayıflaması durumu kalp krizine ya da daha başka ciddi durumlara yol açabilir. Bu da tabii ki ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ancak bu durum genel hastalara bakıldığı zaman oldukça düşük ihtimalde bir durumdur.