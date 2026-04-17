Kırklareli'de öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, zabıta ve belediye ulaşım hizmetleri ekipleri, taşımalı eğitim hizmet veren okul servislerine yönelik ortak denetim yapıldı.
Gerçekleştirilen kontrollerde servis araçlarının teknik yeterlilikleri ile sürücülere ait evrakların titizlikle incelendiği, mevzuata aykırı durum tespit edilen araç ve sürücüler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulandığı kaydedildi.
Çocukların okullarına güvenli bir şekilde ulaşıp yuvalarına sağ salim dönebilmeleri için sahadaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.