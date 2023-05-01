Kırklareli’nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli’nde 1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya’da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Kırklareli Hasanpaşa Caddesi’nde toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Aniden bastıran yağmur sebebiyle alanda bulunan topluluk kısa süre sonra ayrıldı.

Daha sonra DİSK’e bağlı Genel - İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen konuşma yaptı. Kutlamalar olaysız sona erdi.