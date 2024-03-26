Kırklareli’nde jandarma ekiplerince, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 111 kaçak göçmen yakalandı, 8 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında jandarma ekiplerinin son 1 haftada yaptığı uygulamalarda 111 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 6 araca el konuldu.