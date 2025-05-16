Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Emniyet Müdürlüğü’nde asayiş basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Turan, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarına karşı büyük gayret gösterildiğini söyledi. Nisan ayı asayiş verilerini açıklayan Turan, "Geçen ay PKK/KCK’ya yönelik ilimizde iki operasyon yapılmış olup, 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 82 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlar kapsamında ilimizde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 organize suç çetesi çökertilmiştir" dedi.

Vali Turan, uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu sağlama suçu kapsamında 12 operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 operasyonda 20 şahsın tutuklandığını, 22 araca el konulduğunu söyledi.