Kırklareli’nde evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 2 Haziran 2023 tarihli talimatı çerçevesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Yürütme Komisyonu, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit başkanlığında toplandı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’nın koordinasyonunda müdürlüğün bünyesindeki başkanlar ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü katıldı. Toplantıda, Kırklareli’nde evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konularında durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, il genelinde evde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlendi ve bu hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulması için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda, belirlenen çözüm önerileri ve stratejiler doğrultusunda Kırklareli’nde evde sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması için gerekli çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.