Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kadın ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel Harekat destekli 129 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda ekipler mekan içerisinde 7 Türk kadın ile mekanda çalışan personellere ait 13 evde yapılan arama yaptı. Yapılan aramada 4 yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 11 kadın ve kadın şahıslara ait pasaportlar ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeyi sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı