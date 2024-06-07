Kırklareli Valiliği roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi birinci aşama eylem planı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde KOSGEB, İşkur, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinden eğitimcilerin katkılarıyla İstihdam Politikaları ve Sağlık Hizmetlerine Erişim konulu seminer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seminere Kırklareli Vali yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz, Kırklareli Valiliği Roman Saha Koordinatörü Kasım Ant, Trakya Roman Hakları Platform Başkanı Mustafa Ovarda ve Kırklareli Merkezde faaliyet göstermekte olan Sosyal Dayanışma Merkezlerinin (SODAM) kursiyerleri ile Bakanlığın sosyal ekonomik destek (SED) hizmetinden yararlanan vatandaşlar katılım sağladılar.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş açılış konuşmasında Sodam kursiyerlerin okuma yazma ve el sanatları kurslarına ilgili olduklarını, bu çabalarını iş hayatına geçişte destek olacağını ifade ederek, söz konusu seminerin katılımcıların sağlık hizmetlerine erişimleri, meslek edinme, iş bulma ve kendi işini kurma gibi girişimlerine olumlu katkılar sunması temennisinde bulundu.

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Neriman Çetin, İş bulma ve meslek edinme konusunda İşkur’dan iş ve meslek danışmanı Sinan Yalçın, bireysel iş kurma sürecinde hibe destekleri hakkında Kosgeb’den Uzman Murat Özdemir, mesleki eğitim merkezlerinin işleyişi ve sağladığı imkanlar hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünden el sanatları öğretmeni Selma Bulun, katılımcılara sunum yaptılar.

Katılımcıların, istihdam, kendi işini kurma, eski hükümlülere yönelik işe alım sürecinde yaşanan sorunlar, Typ ve İşkur’a iş başvuru süreçleriyle ilgili birçok konuda soru ve talepleri ilgili kurum temsilcilerince değerlendirilerek sorular yanıtlandı, önerilerin değerlendirileceği bilgisi verildi.