Kırklareli’nde KADES tatbikatı çerçevesinde jandarma ve emniyet ekipleri, ihbarın düşmesiyle birlikte merkezden ani şekilde çıkarak çok kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kırklareli’nde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES bilgilendirme ve tatbikat çalışması gerçekleştirildi. Senaryo gereği sisteme düşen ihbarla birlikte Kofçaz İlçe Emniyet Amirliği ve Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler merkezlerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra köyde belirlenen noktaya ulaştı.

Tatbikatın ardından ekipler köyde ve ilçe merkezinde KADES uygulamasına yönelik bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara broşür dağıtılarak uygulamanın kullanımı anlatıldı, telefonunda KADES bulunmayan vatandaşlara uygulamanın yüklenmesi konusunda destek sağlandı.

Çalışmanın, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.