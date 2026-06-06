Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olan süne zararlısına karşı bazı bölgelerde kimyasal mücadele çalışmalarının başlatılacağını duyurdu. Üreticilere ve özellikle arıcılara yapılan uyarıda, ilaçlama çalışmalarının belirlenen alanlarda 3 gün içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, süne nimf sürveyi çalışmaları sonucunda zararlının ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıktığı bölgelerde ilaçlı mücadele kararı alındığı belirtildi. Bu kapsamda 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren Merkez ilçeye bağlı Çayırlı, Erikler, Karahamza ve Çeşmeköy köyleri ile Pehlivanköy ilçesine bağlı Hıdırca köyü Yenibağlık mevkisi ve Kurtuluş Mahallesi Kumluk mevkisinde ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, süne zararlısının özellikle buğday ve diğer hububat ürünlerinde kalite kaybına yol açarak hem verimi hem de ürünün pazarlama değerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Zararlı ile etkin mücadele için üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ilaçlama döneminde çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret edilerek, bölgede faaliyet gösteren arıcıların da ilaçlama takvimini dikkate almaları istendi. Arı ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla kovanların gerekli önlemler alınarak korunması gerektiği ifade edildi.