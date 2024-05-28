Kırklareli’nde polis ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin araçlarını izlemeye aldı. Takibe alınan araçtaki şüpheliler maddeleri dışarı attı. Durdurulan araçtaki N.M., O.D. ve Ü.B. gözaltına alındı.

Araçtan atılan poşette yapılan aramada 68.89 gram metamfetamin, 1.20 gram bonzai, 1 tabanca, 9 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 615 TL ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.