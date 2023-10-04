Sınırkent ve Kırklareli gazetelerinin imtiyaz sahibi Şerafattin Ural son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti Başkanı ve Ural Medya Kurucu Başkanı, Kırklareli, Sınırkent, Demirköy-Iğneada, Bizimşehir Gazeteleri İmtiyaz Sahibi Gazeteci Şerafattin Ural (65) hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören Ural, rahatsızlanması üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ural, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ural için Kırklareli Hızırbey Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kılınan ikindi namazının ardından Ural’ın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.