MODEF EXPO Fuarının başlaması zor günler geçiren İnegöllü esnafa doping oldu. Oteller, kafe, restoranlar, lokanta ve giyim mağazaları başta olmak üzere yüzlerce iş kolunda milyonlarca liralık alışveriş oldu. Fuarın İnegöl esnafına getirisinin 300 milyon TL’yi bulabileceği konuşuluyor. Bu rakamın satışı yapılacak mobilyalar ile birlikte 1 milyar TL’yi aşabileceği tahmin ediliyor.

Mobilya fuarının etkisi, fuar başlamadan etkisini gösterdi. Otellerde rezervasyonlar haftalar öncesinde tamamlandı. Stant çalışmaları kapsamında birçok iş kolunda ciddi hareketlilik gözlendi. Müşterilerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen mobilya firması sahip ve çalışanları soluğu konfeksiyonlarda aldı. Matbaacısından çiçekçisine, tabelacısından elektrikçisine, aksesuarcısından halıcısına, ev tekstili satışı yapanlara kadar on’larca işyeri fuarın bereketinden faydalandı.

Durgun bir dönem geçiren mobilya sanayisinde fuar öncesi yine hummalı çalışmalar yapıldı. Haftalar süren ar-ge çalışmaları sonrası büyük bir heyecanla mobilya firmaları gelin gibi süsledikleri fuar alanını müşterilerine hazır hale getirdi.

Fuarın start alması ile birlikte binlerce yerli ve yabancı araç İnegöl’e giriş yaptı. Fuarı gezen alıcılar, İnegöl’de kafeleri, pastaneleri, lokanta ve restoranları doldurdu.

Hareketli günler geçiren İnegöl’de kalabalığın bugünden itibaren daha fazla yoğunlaşması bekleniyor. İnegöl mobilya esnafının yeni müşteriler edinmek için büyük bir şans olan fuar, sadece bu sektöre değil, yüzlerce esnafa da büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Murat Avcı