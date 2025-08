Körfez Belediyesi bünyesinde göreve başlayan yeni zabıta memurları, düzenlenen toplantıyla resmi olarak görevlerine başladı.

Körfez Belediyesi tarafından açılan kadrolara başvurarak KPSS, sınav ve mülakat süreçlerini başarıyla tamamlayan ve seçilen 24 zabıta memuru görevlerine başladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de dün yeni zabıta memurları ile bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve Zabıta Müdürü İskender Mecit Mert de katıldı. Yeni görevlerinde zabıtalara başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, "Zabıta teşkilatımız en güçlü ve köklü teşkilatlardan bir tanesidir. Sizler de bu köklü teşkilatın birer üyesisiniz artık. Sizlerle zabıtamız daha da güçlü hale gelmiş oldu. Şehrin güvenliğini sağlığını sağlayan görev yetki ve sorumluluğumuz olacak. Sizler zaten seçilerek geldiniz. Her birinizi farklı süreçlerden geçerek geldiniz. Sabır ve fedakarlık gerektiriyor. Ben sizlerin gerekli fedakarlık ve sabrı göstereceğinize inanıyorum. Her şart altında dahi vatandaşa gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyorum. Sizlere kazasız, hatasız bir meslek hayatı temenni ediyorum. Körfez’ in huzuru sizlerin elinde." ifadelerini kullandı.