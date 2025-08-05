Osmangazi Belediyesi’nin dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC ortaklığıyla yürüttüğü Happy Bus projesi kapsamında Bursa’ya gelen yabancı üniversite öğrencileri, farklı yaş gruplarındaki Osmangazili çocuklara İngilizce eğitimi veriyor.

Osmangazi Belediyesi ve AIESEC ortaklığıyla yürütülen Happy Bus projesi kapsamında, Tunus ve Romanya gibi ülkelerden 5 üniversite öğrencisi Osmangazi’ye geldi. 6 hafta süresince Osmangazi’de yaşayacak olan üniversite öğrencileri, Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Emek Yetenek Evi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği eğitimler ile Osmangazili çocuklara İngilizce öğretiyor. Farklı ülkelerden gelen yaşları 21 ile 25 arasında değişen yabancı gönüllü eğitmenler, İngilizce eğitimleri büyük bir heyecanla sürdürüyor. Eğitimlere yoğun ilgi gösteren çocuklar da gayretleriyle yabancı dil öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını ortaya koyuyor. Her biri kendi kültürünü ve enerjisini de yanında getiren eğitmenler, yalnızca dil öğretmiyor; aynı zamanda farklı bakış açıları, oyunlar, aktiviteler ve etkileşimli eğitimlerle yepyeni bir deneyim sunuyor. Osmangazili öğrenciler proje sayesinde bir yandan İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirirken, bir yandan da farklı kültürleri tanıma olanağı buluyor.

Proje hakkında bilgi veren yabancı eğitmenlerden Mohammed Amine Ben Taibi, "AIESEC değişim programı kapsamında Osmangazili öğrencilere dil eğitimi vermek ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Osmangazi’ye geldik. Bu projeyle amacımız, dil öğrenimini herkes için ulaşılabilir kılmak ve öğrenmeyi daha eğlenceli, daha samimi hale getirmek. İngilizce öğrenmek isteyen herkesi Happy Bus’la buluşmaya, birlikte öğrenip birlikte gülümsemeye davet ediyoruz. Osmangazi’yi çok beğendik. Eğitimli insanların yaşadığı bir ilçe. İnsanlar çok misafirperver. İlçenin tarihi birçok noktasını gezme fırsatı bulduk. Bizleri çok güzel şekilde ağırladıkları için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve belediye yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.