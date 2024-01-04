1975 yılında kumaş üretimiyle başlayan yolculuğuna, 2007'den itibaren dijital baskı kumaş ve kırlent üretimiyle devam eden Kırlent Evim, ev dekorasyonunu sanata dönüştüren bir marka olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca edindiği tecrübe ve yenilikçi yaklaşımıyla mobilya mağazalarının vazgeçilmez ismi haline gelen Kırlent Evim, her bir koltuk modeline ve mekana özel, özgün tasarımlar sunuyor.



Kırlent Evim'in hikayesi, 1975'te, dokuma tezgahlarında kumaş üreterek başladı. Zaman içinde sektördeki yenilikleri takip eden ve her zaman daha iyisini hedefleyen marka, 2007 yılında dijital baskı teknolojisini bünyesine katarak kırlent üretimine adım attı.

Mobilya mağazalarına ve iç mekan tasarımcılarına yönelik özel kırlent standları ve özgün tasarım kırlentler sunan Kırlent Evim, her zevke ve tarza hitap ediyor. Markanın, koltuk modellerine ve mekanın genel atmosferine uyum sağlayacak şekilde hazırladığı özel tasarımlar, mekanlara sanatsal bir dokunuş katıyor.



KIRLENT EVİM'İN SANATSAL DOKUNUŞLARI

Dijital baskı teknolojisi sayesinde, sınırsız renk ve desen seçeneği sunan Kırlent Evim, kırlentlerini birer sanat eserine dönüştürüyor. Her detayı düşünülmüş, özgün tasarımlar, mekanların havasını değiştirecek güçte.

Kırlent Evim, müşteri istekleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş çözümler sunarak, herkesin kendi zevkine ve tarzına uygun kırlentlere sahip olmasını sağlıyor. Marka, müşterilerinin hayal gücüyle sınırlı olmayan bir ürün yelpazesi sunarak, herkesin evini kendi zevkine göre süslemesine olanak tanıyor.



Kırlent Evim, 1975'ten bu yana süregelen serüveniyle, kumaş ve kırlent üretiminde bir marka haline gelmiş, yenilikçi ve sanatsal yaklaşımıyla sektörde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her bir ürününde kaliteyi ve estetiği ön planda tutan Kırlent Evim, ev dekorasyonunu bir sanat formuna dönüştürüyor.

Firma sahibi İsmail İlarslan ''Bir kucak mutluluk'' sloganıyla yola çıktıkları bu serüvenlerinde müşterilerinin mutluluklarını ve memnuniyetlerini paylaşmak ve yeni kreasyonlarımızı görmek için sizleri Osman Bey Caddesinde ki mağazamıza bir kahve içmeye bekliyoruz dedi. Ayrıca evlerinizde ki koltuklarınız için tasarım seçeneklerimizi görmek için buraya tıklayın

İletişim ve bilgi için 0532 715 8196 [email protected]