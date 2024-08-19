Körfez Belediyesi, evindeki mobilyaları yenileyen ya da tadilat yapan vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Boş araziye gelişi güzel atmayın, arayın biz alalım" denildi.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nü ortak çalışmaları ile kentin dört bir yanında rastgele bırakılan atıklar toplanıyor. Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız arasın bizler alalım. Vatandaşlarımızı kent temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kent estetiği için belediye-vatandaş işbirliği önemli. Mobilyasını yenileyen vatandaşlarımız eskileri atarken, bize bildirin. Ekiplerimiz hemen gelsin alsın. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne geçelim. Bu konuda destek bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.