Hangi Ülkenin: Belçika

Tanıtılma Tarihi: 1930 Yılı

Kuruluş Yeri: Belçika

Kurucuları: Samuel Ruben ile işadamı Philip Rogers Mallory

Alan:Pil ve Batarya

Ürünler: Pil, Batarya, Bazı şarj aletleri

Resmi Web Sitesi: https://www.duracell.com.tr/

Duracell Hakkında Bilgi

Duracell, Procter & Gamble’ın sahibi olduğu batarya markasıdır. Üretim yeri Belçika olan Duracell batarya şirketinin satışı dünya genelinde gerçekleşiyor. Bilim adamı Samuel Ruben ile iş adamı Philip Rogers Mallory’nin kurduğu duracell uzun ömürlü pilleri tanıtmaktadır. 2015 Yılına kadar sadece pil üretimi yapan duracell 2015 yılında Powermat rings adlı kablosuz İPhone şarj aleti üretmeye başlamıştır. Maskotu bir ayıdır. Duracell günümüzde hala başarılı pil batarya ve şarj aleti üreterek, müşterilerinden olumlu yorum almaktadır. Kendi kazançları yerine Müşteri memnuniyetini düşünen Duracell şirekti her zaman tüketiciden alacağı olumlu yorumlar için çalışmıştır. Günümüze kadar fazla olumsuz yorum almayan duracell hala başarılarını sürdürerek müşterilerinin yüzlerini kara çıkarmamayı başarmıştır.

Duracell Hangi Ülkenin

Cevap: Belçika

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