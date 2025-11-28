Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., yağma, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından; A.C.E., cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından; Ü.G. ise kasten öldürme suçundan aranan şahıslardı. Ulusal seviyede aranan B.S. resmi belgede sahtecilik, şantaj ve hırsızlık; E.Y. hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal; M.K. resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama; H.M. hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık; T.Ç. ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranıyordu.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü. Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle takip edildiğini, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sayesinde operasyonların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Yerlikaya, hangi bültenle aranırlarsa aransın organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu tacirlerinin Türkiye’ye iade edilmeye devam edileceğini vurgulayarak, operasyonlarda emeği geçen tüm görevlileri tebrik etti.