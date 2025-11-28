İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Seramik A.Ş. hisseleri üzerinden İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen manipülatif borsa işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi için gözaltı talimatı verdi.

Yetkililer, söz konusu kişilerin yatırımcılara maddi zarar verdiklerinin belirlendiğini aktardı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, borsada fiyatları yapay şekilde etkileyen bir grubun daha faaliyetlerini durdurdu. İstanbul Mali Şube polisi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşlerle yatırımcıların zarara uğrattıklarını tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zanlılar emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Ekonomim