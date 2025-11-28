

Program kapsamında ayva, ceviz, yaban mersini gibi dokuz farklı üründe 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen fide ve fidan desteği programına 3 Kasım'da başlayan başvurular 30 Kasım'da son bulacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar, başvuru sahiplerine duyurulacak.

Üreticilere can suyu olmayı hedefleyen proje ile kentin biyolojik çeşitliliğinin ve tarımsal verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Her üretici sadece bir ürün için başvuru yapabilecek ve aynı haneden sadece bir çiftçinin başvurusu kabul edilecek.

Destek kapsamında yer alan ürünler arasında Bursa ve çevresinin tarımsal potansiyeline uygun türler belirlendi.

Desteklenecek ürünler ve ilçelere göre dağılımı şöyle:

Büyükorhan: Çilek, yaban mersini, kızılcık

Gemlik: Kara incir, kızılcık

Gürsu: Trabzon hurması

Harmancık: Ceviz, ayva, kızılcık

İnegöl: Çilek, yaban mersini, kızılcık

İznik: Ceviz, kızılcık,

Karacabey: Kara incir

Keles: Çilek, yaban mersini, kızılcık

Kestel: Ahududu, çilek, kızılcık

Mudanya: Kara incir, Trabzon hurması,

Mustafakemalpaşa: Kara incir, ceviz, çilek, yaban mersini

Nilüfer: Çilek, kara incir

Orhaneli: Çilek, yaban mersini, kızılcık, kuşkonmaz

Orhangazi: Ceviz, Trabzon hurması

Osmangazi: Çilek

Yenişehir: Ceviz, kuşkonmaz

Yıldırım: Ahududu, yaban mersini

Üreticiler, destek başvurularını belediyenin resmi internet adresi olan www.bursa.bel.tr/kirsaldestek sayfası üzerinden online olarak yapabilecekler.

"Çiftçinin her zaman yanındayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarım kenti Bursa'da çiftçilerin üretmesi, toprağını terk etmemesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bozbey, Bursa'da damlama sulama borusu ve silaj paketleme tesisi gibi ülkede ilk ve örnek olan projelerle çiftçinin maliyetini düşüren, gelirini artıran çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, bunun yanı sıra mazot, tohum, fide, fidan, gübre desteklerinin de olduğunu aktardı.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere aşı ve yem desteği de yaptıklarını belirten Bozbey, "Kırsalda üretim devam etsin, geliri artan çiftçi mutlu olsun istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üreticinin, çiftçinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Toprağını koruyan, üretim için çabalayan, eken, hasat eden çiftçilerimiz bizim için çok önemli. Bu fide ve fidan desteğimiz de üreten kent Bursa'da tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından önem arz ediyor" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN