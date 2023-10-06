Kırmızı bültenle aranırken Türkiye’de yakalanan ve hakkında ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiri varken kaçmaya çalıştığı iddiasıyla yeniden tutuklanan Isaac Bignan’ın iade davası karara bağlandı. Mahkeme, Bignan’ın Hollanda’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirterek, Hollanda’ya iade edilmesine ve kaçma şüphesinin de bulunması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu Isaac Bignan Türkiye’de yakalanarak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Bignan, 15 Eylül’de ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Bignan’ın ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği sırada polis ekiplerince yeniden gözaltına alındığı ve tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilmişti. Bignan’ın Hollanda’ya iade davası karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen iade davasının duruşmasında tutuklu Isaac Bignan ile avukatları hazır bulundu.

"Gitmek istediğimi söylediler, bu doğru değildir’’

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan Bignan, "Ben Hollanda’ya geri dönmek istemiyorum. Kendimi bu suçlamanın içerisinde bulmak istemiyorum. Hollanda’nın bana tekrar yargılanma şansını vermesi mümkün değildir. Tahliyemi talep ederim. Son seferinde tahliye edildiğimde avukatlarımla eve gitmiştim. Telefonumu ve bazı kişisel eşyalarımı orada unutmuşum, onları almak için gitmiştim. Arabaya geldiğimde dışarıda bir durum vardı, ben görmedim bile. Arabaya bindim, avukat kapıyı kapattı ne olduğuna bakmak için gitti. 1-2 saniye sonra yakalanmıştım. Gitmek istediğimi söylediler, bu doğru değildir. Direksiyonun başında şoför dahi yoktu. Evin kapısı açıktı. Avukatlarım ve ziyaretçilerim de oradaydı. Durum budur’’ şeklinde konuştu.

Bignan’ın avukatları ise müvekkilin adli kontrol koşullarını ihlal etmediğini belirterek, ayrıca tutuklanma koşullarının bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiler.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Bignan’ın Hollanda’ya iadesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Hayatım ve ailem burada, ben burada kalmak istiyorum’’

Davaya ilişkin son savunması ve sözü sorulan Bignan, "Bu mütalaaya karşı ne diyeceğimi bilemiyorum. İade edilmek istemiyorum. Bundan sonraki sürecin en azından tutuksuz olmasını talep ederim. Hayatım ve ailem burada, ben burada kalmak istiyorum. Hollanda’ya dönmek istemiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Isaac Bignan’ın Hollanda’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirterek, Hollanda’ya iade edilmesine ve kaçma şüphesinin de bulunması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.