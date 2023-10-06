Hukuk alanında deneyimli isimlerden Günce Çakır, Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Günce Çakır getirildi. Yeni görevine 16 Ekim itibarıyla başlayacak olan Çakır, Vodafone Türkiye’nin hukuk ve kurumsal güvenlik alanlarındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.