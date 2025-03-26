Bakanlık, temel gıda ürünlerine erişimi zorlaştıran uygulamalara karşı sert tedbirler alacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu’nun uygun fiyatlı kırmızı eti Perakende Derinliği (Per-Der) üyesi marketler aracılığıyla tüketicilere sunduğu belirtilirken, bazı üretici firmaların fiyatları yapay olarak artırma girişimlerinde bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık, 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletmeye yönelik denetimler başlattı. 24 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kırmızı ete yönelik illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz şekilde uygulanacaktır. Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettiş görevlendirildi. Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda başlayan kapsamlı denetimler halen devam ediyor. Bakanlık olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyetiyle uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz. Stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Bakanlığımızca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır."