Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki proje ve yatırımlarına devam ediyor. Kırsal mahallelerin önemli ihtiyaçlarından olan sosyal tesisler, birçok mahallede hızla inşa ediliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar dört kırsal mahallede yapımı devam eden sosyal tesis projelerini yerinde inceledi.

Dört farklı mahallede yapımına devam edilen sosyal tesisler, düğün, nişan, asker uğurlama gibi toplu etkinliklerin yanı sıra çeşitli eğitim ve kurslara da ev sahipliği yapabilecek. Uzun yıllardır kırsal mahalle sakinlerinin talep ettiği sosyal tesis projeleri, Ferhadanlı, Barbaros, Kumbağ ve Karacakılavuz’da son aşamaya geldi. Farklı mahallelerde de yeni sosyal tesis projelerinin hazırlandığı öğrenildi.

Başkan Uzunlar projeleri ziyaret etti

Süleymanpaşa’nın büyük kırsal mahallelerinden biri olan Ferhadanlı’da inşa edilen tesisler, mahalle sakinlerinin başlıca sosyal etkinlik merkezi olacak. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, burada sürdürülen çalışmalara nezaret ederek yapılması gerekenleri ilgili personel ile birlikte planladı.

Daha sonra şehrin turistik yerleşimleri olan Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde yapımı süren tesisleri de ziyaret eden Başkan Uzunlar, çalışma arkadaşlarından faaliyetlerle ilgili bilgi alarak talimatlarını verdi.

Uzunlar, son olarak Süleymanpaşa’nın en büyük kırsal mahallesi olan Karacakılavuz’da hayata geçirilen sosyal tesis projesini de yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin çeşitli toplu etkinliklerde kullanabileceği tesiste yürütülen çalışmaları denetleyen Uzunlar, en kısa sürede çalışmaların tamamlanabilmesi için yönlendirmelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

“Tesislerimiz sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayacak”

Kırsal mahallelerde hızla inşa edilen sosyal tesislerin önemli bir ihtiyacı karşılayacak değerli yatırımlar olduğunu dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Saygı ve Fen İşleri Müdürümüz Sayın Kenan Taşkın ile birlikte Ferhadanlı, Barbaros, Kumbağ ve Karacakılavuz Mahallelerimizde yapımı süren sosyal tesislerimizi ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldık, süreçlerin hızla ve eksiksiz ilerlemesi için gerekli yönlendirmeleri yaptık. Yapımında sona yaklaştığımız sosyal tesislerimiz, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak, bir araya gelmelerine ve güzel zaman geçirmelerine olanak tanıyacak. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Süleymanpaşa için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.