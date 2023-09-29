Kestel’de 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheli bir araçta yapılan incelemede ise, çalınan plakalar, cep telefonları ve uyuşturucu çıktı.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevleri esnasında bir şahsı kontrol etmek istedi. Bu esnada koşarak kaçmaya çalışan şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Emniyete götürülen H.Y.’nin, 5 ayrı suçtan arandığı ve 19 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan bir aracın plakalarının çalındığı bilgisi gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nce yapılan çalışmada, gece geç saatlerde 2 şüphelinin başka bir araç ile gelerek araç plakalarını çaldığını tespit etti. Devam eden araştırmalarda şüphelilerin çaldıkları plakaları başka bir araca taktıkları anlaşıldı. Aracı takip altına alan ekipler aynı gün aracın Kestel ilçesine girdiğini tespit etti. Yakalanacağını anlayan 3 şüpheli aracı bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından 2 şüpheli ekiplerce yakalandı.

Şüpheli araçta yapılan incelemede ise çalınan plakalar, cep telefonları ve uyuşturucu çıktı. Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son üç günde yapılan çalışmalarda toplam 5 aran şahıs yakalandığı, 6 şahsa ise uyuşturucudan işlem yapıldığı öğrenildi.