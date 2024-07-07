Balıkesir’de jandarma ekipleri kırsalda yaşanabilecek kazaları en azına indirebilmek adına traktör ve tarım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 3 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak icra edildiği kırsal mahallelerde uygulama yaptı. Zirai araçlar ile traktör kazaları ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltilmesi maksadıyla traktör ve tarım araçları özel trafik denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, 69 araç kontrol edilirken, 6 araç hakkında işlem yapıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.