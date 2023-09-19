İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar 20 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 7 branşta düzenlenecek kış spor okullarında eğitimler ise 07 Ekim Cumartesi itibariyle başlayacak.

İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları için geri sayım başladı. Bu yıl 7 ayrı branşta yapılacak kış spor okulları için kayıtlar 20 Eylül Çarşamba (yarın) itibariyle alınmaya başlayacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için başvurular Belediye Spor Salonunda alınacak.

EĞİTİMLER 3 AYRI SALONDA YAPILACAK

Bu yıl; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış, masa tenisi ve satranç branşlarında yapılacak kış spor okullarında her ay yeni kayıtlar alınmaya devam edecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda satranç hariç 6 branşta eğitimler verilecek. Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise voleybol, basketbol, jimnastik ve masa tenisi eğitimleri verilecek. Satranç eğitimleri ise İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

07 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kayıtlarının yarın itibariyle başlayacağını duyurdu. 7 Ekim tarihinde eğitimlerin başlayacağını da hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarımız bu yıl 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve satranç branşlarında yapılacak eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Satranç eğitimleri ise İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılacak” dedi.

“HER ÖĞRENCİ BİR SPOR BRANŞIYLA İLGİLENSİN İSTİYORUZ”

Kayıtlar ve kurs ücretlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, “Kış spor okullarına kayıt için vatandaşlarımız Kültürpark içinde bulunan spor salonumuza başvurabilir veya 0 224 713 90 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurs ücretleriyle ilgili de bu yıl tüm branşlarımız aylık 200 TL olarak belirlendi. Burada amacımız sporu tabana yayıp her bireyin, her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak. Bu noktada kış sezonu boyunca yapılacak eğitim dönemlerinde hedefimiz en fazla öğrenciye ulaşabilmek” diye konuştu.