Trendyol, kış tatili için su geçirmez botlardan kayak malzemelerine, aksesuarlardan termoslara birçok alternatif ürünü koleksiyonuna ekledi.

E-ticaret platformu Trendyol’da, kış tatili hazırlığı yapanlar için farklı kategorilerdeki ürün seçenekleri tüketicilerle buluştu. E-ticaret platformunda termal iç giyim, su geçirmez bot, mont, kazak gibi temel ihtiyaçların yanı sıra fotoğraf makinesi, kulaklık, bluetooth ve hoparlörleri de kullanıcılarla buluştu.

Kış sporları için de alternatifler var

Platformda, kış sporları için kayak malzemelerinin yanı sıra kızak, snowboard gibi ürünler öne çıkıyor. Kış tatilini evde geçirmek isteyenler için de kahve makinelerinden peluş battaniyelere birçok ürün alternatifi platformda yer alıyor.