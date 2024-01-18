Hayatınızın birçok bölümünde sağ veya sol ayağınızın normalden fazla üşüdüğünü düşünmeniz muhtemeldir. Bu durum çoğunlukla geçici ve zararsız olsa da, nadir de olsa bazı sorunların göstergesi olabilir.

Ayak Üşümesinin Sebepleri Nelerdir? Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Bunun birkaç farklı nedeni vardır, bazen en basit haliyle havaların soğuk olmasındandır. Kot pantolon, tişört giyiyorsanız ve ayaklarınız çıplaksa; ilk olarak ayaklarınızın üşümesi gayet normaldir. Ancak buna sebep olabilecek başka nedenler de var.

Zayıf Kan Dolaşımı

Bu, el ve ayakların üşümesinin en yaygın nedenlerinden biridir. Yetersiz kan dolaşımı, sıcak kanın ayaklarınıza ulaşmasını sağlayamaz ve ayaklarınızın üşümesine sebep olabilir.

Dolaşım sorunları, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuda kan pompalamaya çalıştığı bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Ayrıca, hareketsiz bir yaşam tarzından ve çok fazla oturmanın sonucu da olabilir. İşiniz gereği bütün gün masa başında oturuyorsanız bu sorunu yaşamanız muhtemeldir. Tüm bunlar dışında sigara içmek de dolaşım sisteminizi zayıflatır ve bu durumu tetikleyebilir.

Anemi (Kansızlık)

Kırmızı kan hücrelerinde eksiklik olduğunda anemi rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Bu, özellikle şiddetli anemi vakalarında ayakların üşümesinin yaygın bir nedenidir. Aksi takdirde çok sağlıklı insanlarda bile demir eksikliği anemisi ortaya çıkabilir. Diyet değişiklikleri ve gerekli takviyeler ile rahatlıkla tedavi edilebilir.

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet

Diyabet, sadece dokunulduğunda soğuk hissettiren ayaklara değil, aynı zamanda sinir hasarı nedeniyle üşüme hissine neden olabilir. Diğer semptomlar ayaklarda uyuşma veya karıncalanmak gibi şeyler olabilir. Ayaklarda herhangi bir sinir hasarı belirtisi yaşıyorsanız, doktorunuza görünün ve ayaklarınızda kesik veya yaralanma olup olmadığını kontrol etmek için ekstra özen gösterin.

Hipotiroidizm

Bu durum, tiroid eksikliğinde ve yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Bu, vücudun metabolizmasını olumsuz etkiler. Metabolizma hem kalp atışını hem de vücut sıcaklığını kontrol ettiğinden, yetersiz bir tiroid kan dolaşımının azalmasına ve ayakların üşümesine sebep olabilir.

El ve ayak üşümesinin diğer nedenleri şunlar olabilir:

Periferik vasküler hastalık veya plaklar nedeniyle arterlerin daralması

Raynaud fenomeni, kan damarlarının kasılması

Damar sertliği

Diğer nedenlerden kaynaklanan sinir hasarı

Ne Zaman Bir Doktora Görünmeliyim?

Ayaklarınızın anormal bir şekilde üşüdüğünü fark ettiyseniz, bir sonraki muayenenizde doktorunuza bu sorunu daşınabilirsiniz. Ayak üşümesi yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzdan randevu alın. Şu durumları yaşarsanız kesinlikle en kısa zamanda doktorunuzla görüşmelisiniz.

Ayak parmaklarınızdaki yaralar çok uzun sürede iyileşiyorsa

Halsizlik, aşırı yorgunluk

Kilo değişiklikleri

Ateş

Eklem ağrısı

Cildinizde kızarıklık veya cilt kalınlaşması gibi herhangi bir değişiklik

Ayaklarınız üşüyorsa ancak cildiniz dokunulduğunda soğuk hissetmiyorsa hemen doktorunuzu aramalısınız. Bu, nörolojik bir durumun belirtisi olabilir ve size en doğru tavsiyeyi doktorunuz yapacaktır.

Ayak Üşümesi Nasıl Teşhis Edilir?

Doktorunuz bir fizik muayene yapacak ve ayağınızın farklı bölgelerine basınç uygulayarak sinir hasarı belirtileri arayacaktır. Muhtemelen anemi, diyabet veya hipotiroidizm gibi durumları kontrol edebilen kan testi isteyeceklerdir.

Doktorunuz, herhangi bir kalp hastalığının veya kan dolaşım bozukluğunuzun olduğundan şüphelenirse, kalbinizin işleyişini değerlendirmesine yardımcı olacak bir elektrokardiyogram (EKG) isteyebilir. Ayrıca, hangi uzuvlarınızın etkilendiğini görmek için farklı uzuvlardaki kan basıncını ölçtükleri bir ayak bileği-kol indeksi muayenesi de yapabilirler. Bileklerinize ve ayaklarınıza bazı testler uygulayabilirler.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedaviler büyük ölçüde ayaklarınızın üşütmesinin altında yatan nedenlere bağlı olacaktır. Doktorunuz muhtemelen kan dolaşımınızı iyileştirmek için düzenli egzersiz önerecektir. Egzersiz, kalp rahatsızlıkları da dahil olmak üzere birçok benzer durumun tedavisine veya önlenmesine yardımcı olabilir.

Hipotiroidizm ve anemi gibi bazı soğuk ayak nedenleri ilaçlarla tedavi edilebilir. Doktorunuz, Raynaud gibi durumlar veya belirli kalp rahatsızlıkları için kan damarlarının açılmasına yardımcı olabilecek kalsiyum blokerleri reçete edebilir. Ayrıca doktorunuza danışmadan hiçbir adım atmamak ve tavsiyelerine harfiyen uymak da önemlidir.

Sürekli Olması Endişe Sebebi Olur Mu?

Pek çok insan hayatlarının bir noktasında bu durumu yaşayacaktır, ancak ayaklarınızın bu denli üşümesinin battaniyeye ihtiyaç duymaktan daha ciddi bir şeyin belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan randevu alın. Sizin ve ayaklarınızın sağlıklı olduğundan emin olmak için bazı testler yapabilecekler. Ve şüphe duyduğunuzda, ayaklarınızı hemen ısıtmak için her zaman bazı kardiyo egzersizleri yapabilir veya ekstra sıcak çoraplar giyebilirsiniz. Bu arada, endişe etmemeniz gerektiğini söylemiş miydik?