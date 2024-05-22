İnegöl Belediyesi ve CHP İnegöl İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Bozbey, İnegöl’de yatırımları yerinde inceledi. BUSKİ tarafından devam den 14 milyon euroluk İnegöl-4 zonundaki temiz su hatlarının yenilenme projesi tamamlandığında şehir merkezinde de yenileme çalışmalarına başlanacağını söyleyen Bozbey, yeni fuar alanı, raylı sistem ve kavşak düzenlemeleriyle ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu.



İNEGÖL’E NELER YAPILACAK

‘Kısa vadede İnegöl’e neler yapılacak?’ sorusuna Bozbey, “Stratejiyi uygulamadan stratejik plan yapmadan ileriyi göremeyiz. Onun için İnegöl ile ilgili Başkan Alper Taban’la ortak düşündüğümüz projelerimiz var. Fuar alanı, raylı sistem, kavşak ve yol düzenlemeleri ile aynı zamanda altyapılar. Onlarla ilgili de yine ortaklaşa düşüncelerimiz oluştu.”

“Yine ardından BUSKİ tarafından yaklaşık 14 milyon Euroluk İNG-4 zonunda devam eden çalışmayı gittim, takip ettim. Yerinde inceledim. Gerçekten arkadaşlarımız büyük bir hızla o projeye devam ediyor. O proje şu, daha önceki yıllarda yapılmış olan su hatlarının değişmesine yönelik. Yani temiz su hatlarının değişimine yönelik proje. Şimdi bu İNG 4 zonundaki alan bittikten sonra diğerlerine devam edeceğiz. Hedefimiz şu, önümüzdeki yılın sonuna kadar daha önceki yıllarda yapılmış olan su hatlarını, temiz su hatlarını değişimlerini merkezde tamamlamak. Onu sağlamayı hedefliyoruz. Bunu tamamlayacağız. Tabii diğer konuları da yine İnegöl Belediyesinde değerlendirdik ve görüştük.”

“Sonrasında şuan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasındayız . İlçe başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte bir değerlendirme yaptık. İnegöl'ü değerlendirdik. İnegöl'ün geleceğini değerlendirdik. Hepimiz şu kanıdayız ki İnegöllüler hiç merak etmesinler. Önümüzdeki süreçte gülümseyecek projelerle karşılaşacaklar ve gülecekler”.